- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 19 februarie, ora 12:00 - 20 februarie, ora 12:00, Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Tisa - sector aferent S.H. Valea Viseului, Viseu, Iza, Lapus (judetul Maramures), Tur (judetul Satu…

- Hidrologii au emis atenționari hidro care vizeaza și unele rauri din județul Maramureș. Deja la Borșa am avut probleme cu apele noaptea trecuta și pe parcursul zilei de azi, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea apelor din locuințe. Hidrologii au anunțat ca in orele care urmeaza sunt…

- Pana luni dimineața, la ora 6:00, este cod galben de ceața in județele Alba, Mureș, Sibiu, Cluj, Arad și Timiș, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale COTELOR DE APARARE. COD GALBEN. In intervalul 19.01.2023…

- Potrivit INHA, pana sambata, la ora 12.00, este in vigoare o avertizare cod galben si cod portocaliu de inundatii.Astfel, este cod galben, in intervalul 18.01.2023 ora 12:00 – 21.01.2023 ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa – sector aferent S.H. Valea Viseului, Viseu, Iza, Lapus (judetul…

- "Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, specialistii INHGA au instituit astazi, 18 decembrie, ora 12:00, Cod portocaliu pe raurile din urmatoarele bazinele hidrografice: Tur, sectorul situat in aval de acumularea Calinesti Oas (sector…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale, valabila de vineri, 16 decembrie, ora 12:00, pana sambata, 17 decembrie, ora 12:00. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Olteniei și local la munte, vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in intervale scurte…