Stiri pe aceeasi tema

- PERICOL… Un incendiu violent a izbucnit in aceasta seara la un depozit de gunoi și resturi vegetale, din apropierea Stației de Epurare din municipiul Barlad. Numeroase forțe de intervenție ale ISU Vaslui intervin la aceasta ora, pentru a lichida incendiul și, foarte important, pentru a preveni ca focul…

- GRAV… Accidentul s-a petrecut in aceasta seara, pe raza comunei Roșiești. Autospeciala ISU se indrepta in regim de urgența catre localitatea Vutcani, unde fusese sesizat prin 112 un incendiu de locuința. Pe raza comunei Roșiești insa, un autotren nu a acordat prioritate mașinii pompierilor, in ciuda…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari in localitatea Prigoreni, comuna Ion Neculce. Din fericire nu sunt victime. La fața locului acționeaza o autospeciala de intervenție și stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Frumos…https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/o-masina-a-luat-foc-in-comuna-ion-neculce-pompierii-sunt-la-fata-locului–1648366.html…

- AL ȘASELEA PREȘEDINTE!… Nu se poate spune ca la Consiliul Județean Vaslui exista o afacere de familie, dar sigur e o afacere de partid. In ultimii 20 de ani, președintele acestei instituții a fost stabilit prin combinații și scheme care au precedat alegerile propriu-zise. La fel s-a intamplat și la…

- INCREZATOR… Final de campanie pentru liberali și in comuna Falciu. Gelu Profirel Ursu, candidatul PNL la funcția de primar, in fruntea unui grup de 50 de simpatizanți, au plecat in marș prin comuna. Lupta la Falciu este stransa, insa liderul opoziției crede ca va avea sorți de izbanda, mai ales ca cei…

- LA LUPTA… Padureniul este o comuna despre care s-a vorbit mult. Zeci de televiziuni au prezentat perlele comunei cum ar fi satul de vacanta, strandul, spatiile de recreere, constructiile unicat din satul resedinta de comuna (Sala Armonia, foisoarele cochete sau casa traditionala), la rubrica asa da.…

- DE NEIERTAT… In Vinerea Mare, Marioara Bulgaru, de 65 ani, disparea de la domiciliul sau din Copaceanu, comuna Falciu. Avea afecțiuni psihice. Familia a facut multe apeluri ca femeia sa fie gasita, dar ieri aveau sa primeasca o veste tragica. Marioara a fost gasita moarta, tocmai la Roșiești, dupa cum…