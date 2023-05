Stiri pe aceeasi tema

- InfoTrafic: transporturi agabaritice cu traseu prin județul Alba. Camioane de peste 100 de tone, insoțite de Poliția Rutiera Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, luni seara, incepand cu ora 22.00, se vor efectua trei transporturi agabaritice, doua dintre ele…

- In perioada 05.05.2023 08.05.2023 se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Constanta Poarta 7 DNA4 DN3 Murfatlar DN22C Medgidia DN2A Giurgeni DN2A Tandarei DN2A Urziceni DN2 Centura Sud Bucuresti A1 Intersectie A1 DJ503 Catanele .Vehiculul transporta o structura metalica.Potrivit unui comunicat…

- Trei soferi care s au urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice s au ales cu dosar penal in minivacanta de 1 mai in judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 1 mai a.c., in jurul orei 03.45, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 28 de ani, care a condus…

- Aproape 25.000 de soferi au depasit viteza legala de deplasare, in doar o saptamana, constatarea fiind facuta de politisti, care au derulat actiunea Speed, potrivit news.ro.In perioada 17 – 23 aprilie 2023, conform Programului Operatiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa…

- BANI… O singura unitate de invatamant din Vaslui va primi finantare prin Programul national de investitii „Scoli sigure si sanatoase„. Este vorba despre Scoala primara din satul Horga, comuna Epureni, incadrata in clasa I de risc seismic. Alaturi de aceasta unitate de invatamant, vor mai fi consolidate…

- DIVERGENȚE… S-au suparat hușenii de pe Bulevardul 1 Mai, pe toata zarva creata de examinarea viitorilor șoferi! In zona, conform deciziei autoritaților, se afla punctul de plecare in proba de traseu, iar localnicii care au domiciliile pe Bulevard susțin ca la fiecare astfel de activitate, in zona se…

- La data de 13 martie a.c., in jurul orei 23.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 52 de ani, care a condus un autoturism pe DN22, in satul Tariverde, fiind sub influenta bauturtilor alcoolice.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,90 mg l…

- In numele consilierilor județeni PNL ai caror lider este, Narcis Sofianu a cerut in scris, vineri, 8 martie, Consiliului Județean sa-i fie acordat sprijin in vederea promovarii unui proiect de hotarare pentru „Inițierea asocierii in vederea constituirii unei societați comerciale pe acțiuni, care sa…