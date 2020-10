Doljul a raportat in ulimele 24 de ore 79de noi cazuri de COVID-19. București a raportat 330 de noi cazuri, in timp ce alte doua județe au raportat peste 100 de cazuri, cu Iașiul conducand acest top – 127 de cazuri. In total, in țara, in ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 10 județe au raportat cel puțin 50 de cazuri de coronavirus, in timp ce doar un singur județ a raportat sub zece cazuri noi. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmate1.Alba2015532.Arad2840173.Argeș5587234.Bacau49261075.Bihor3733306.Bistrița-Nasaud1570107.Botoșani1734148.Brașov6369929.Braila24773110.Buzau28622111.Caraș-Severin14391412.Calarași8832013.Cluj36823414.Constanța31866815.Covasna13132416.Dambovița42094917.Dolj30687918.Galați44385719.Giurgiu11931120.Gorj20681421.Harghita10931222.Hunedoara24493423.Ialomița13331524.Iași555712725.Ilfov35591826.Maramureș21923027.Mehedinți1449528.Mureș20082529.Neamț35567930.Olt19784031.Prahova61545032.Satu…