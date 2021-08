Stiri pe aceeasi tema

- Optzeci si unu de focare de pesta porcina africana sunt active in judetul Ialomita, virusul intrand si intr-o ferma din localitatea Urziceni unde erau peste 1.860 de suine. Sacrificarea animalelor care nu au fost rapuse de virus in aceasta ferma incepe marti, potrivit news.ro. Potrivit reprezentantilor…

- Autoritatea Naționala Sanitara veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat vineri ca in perioada 30 iulie – 5 august au fost inregistrate 108 noi focare de pesta porcina africana. Astfel, au fost raportate 43 de focare in județul Ialomița, 30 in județul Teleorman, cate cinci in Bihor…

- In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 16:00, pe DN 2 in apropierea localitatii Cotorca, din judetul Ialomita, s a produs un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a doua persoane. Din verificarile efectuate de politisti a reiesit ca in evenimentul rutier au fost implicate patru autovehicule,…

- Un numar de 170 de focare de pesta porcina africana sunt active in Romania, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), remis, vineri, AGERPRES. Dintre acestea, doua focare sunt in exploatatii comerciale si doua focare in exploatatii…

- In ultima saptamana, odata cu incalzirea vremii, numarul focarelor de pesta africana a crescut, fiind inregistrate 50 de focare in 15 județe din țara. In prezent, in Romania evolueaza 170 de...

- Un numar de 101 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active la nivel national, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din focarele active, doua sunt in exploatatii comerciale, iar un focar intr-o exploatatie comerciala…

- La inceputul lunii iulie 2021, Romania are 95 de focare de pesta porcina africana active, dintre care 1 focar in exploatații comerciale și 2 focare in exploatații comerciale de tip A, fiind afectate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Trei sute de focare de pesta porcina africana sunt active in intreaga tara, dintre care opt sunt in exploatatii comerciale, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). In ultima saptamana, s-au inregistrat 12 focare noi. Potrivit ANSVSA, in 20…