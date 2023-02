Județul din România unde muncește doar o treime din populație. Sunt 40.000 de oameni fără loc de muncă Județul din Romania unde muncește doar o treime din populație. Sunt 40.000 de oameni fara loc de munca In județul Botoșani, peste 65% din populație nu are serviciu și este intreținuta intr-o forma sau alta de statul roman. In plus, din randul botoșanenilor buni de munca, peste 40.000 nici macar nu s-au obosit sa urmeze un curs de calificare sau sa-și depuna dosar pentru șomaj, scrie Adevarul. Județul Botoșani are o populație de […] Citește Județul din Romania unde muncește doar o treime din populație. Sunt 40.000 de oameni fara loc de munca in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In județul Botoșani, peste 65% din populație nu are serviciu și este intreținuta intr-o forma sau alta de statul roman. In plus, din randul botoșanenilor buni de munca, peste 40.000 nici macar nu s-au obosit sa urmeze un curs de calificare sau sa-și depuna dosar pentru șomaj.

- Unul dintre cele mai șocante cazuri de abuz care au fost vreodata semnalate la adresa muncitorilor straini veniți sa lucreze in Romania a starnit revolta Patronatului Importatorilor de Forța de Munca, pentru care situația dezastruoasa a celor șase angajați din Sri Lanka este una de-a dreptul condamnabila.…

- CARAS-SEVERIN – Povestea a inceput cu primul ghid turistic. De-a lungul timpului, munca lor a fost incununata de castigarea titlului de „Destinatia Anului in Romania in 2021“! 3.000 de fotografii, 400 de imagini postate, peste 7 milioane de like-uri si share-uri, precum si 50 de milioane de oameni care…

- Presedintele PSD a mai declarat ca ”este momentul sa avem o economie bazata pe productie, nu pe consum, de a veni iarasi cu un program de guvernare corect, care va prelua ce nu s-a reusit acum din programul de guvernare al coalitiei”. ”Va trebui sa venim si sa ne asumam lucruri concrete, lucruri care…

- Presedintele PSD a mai declarat ca ”este momentul sa avem o economie bazata pe productie, nu pe consum, de a veni iarasi cu un program de guvernare corect, care va prelua ce nu s-a reusit acum din programul de guvernare al coalitiei”. ”Va trebui sa venim si sa ne asumam lucruri concrete, lucruri care…

- Inceputul de an este momentul ideal atat pentru bilanțuri, cat și pentru planuri, iar compania Profi nu face excepție. Astfel, cel mai mare angajator privat din Romania vine dupa un an pe care il catalogheaza ca fiind de excepție, fiind cel mai bun din...

- Un numar de 21.988 de persoane, dintre care 11.181 de femei, au fost incadrate in 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AMOFM Bucuresti.

- Ministerul Finanțelor a aprobat șase ajutoare de stat, iar alte noua proiecte au ramas in analiza, din schema in valoare totala de 2,25 de miliarde de lei, arata datele instituției, consultate de Libertatea. Au primit unda verde proiectele depuse de Star Assembly, Knauf Insulation, Interpork, Fast…