Județul din România în care masca a devenit obligatorie în spațiile publice pe tot parcursul zilei Masca de protecție devine obligatorie și in spațiile publice deschise pe tot parcursul zilei in județul Prahova, este decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU). ″Incepand din data de 10 octombrie, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au peste varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise din judetul Prahova, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

