Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Poiana Stampei, județul Suceava, in calitate de beneficiar, anunța inceperea implementarii proiectului „ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL, COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA", finanțat prin Planul Național de Redresare și ...

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 490 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Campeni, Aiud, Blaj și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 27 iunie. Sunt vacante 490 de posturi in…

- Ateliere Fara Frontiere continua și in acest an programul de donații de calculatoare cu alte 2.000 de echipamente IT recondiționate care vor ajunge pe bancile școlilor din Romania, in prima parte a ediției Dam Click pe Romania 2023. Cea de-a doua parte va avea loc in toamna, cand se vor dona alte 2.000…

- Cutremurul de luni seara din Arad, simțit in mai multe localitați din județul Alba Cutremurul produs in județul Arad luni seara, de magnitudine 4,6 la adancime de 13 km a fost simțit și in Alba. Cititori Alba24 au anunțat ca seismul a fost resimțit in mai multe localitați din județ. Seismul s-a produs…

- Milioane de romani traiesc și muncesc in strainatate, insa unii dintre ei se gandesc sa se intoarca acasa și sa iși cumpere o locuința și sa inceapa o noua viața. Mulți dintre ei se lovesc de problema creditelor ipotecare de la bancile din Romania

- „Așa ceva nu admitem in Romania!” – a fost concluzia ministrului antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, dupa ce, la sfarșitul lunii trecute, a efectuat o vizita in Costinești, județul Constanța. „Am vizitat toate stațiunile de pe litoral; am inceput de la Mangalia și m-am oprit…