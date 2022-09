Stiri pe aceeasi tema

- Constructia metroului din Cluj va transforma radical centrul regional si va permite cresterea de aproape trei ori a populatiei orasului in conditiile in care oamenii se vor deplasa mai usor si mai rapid dintr-un capat in celalalt.

- Orașul Iași, capitala Moldovei, in topul mondial al orașelor pentru studenți. Marile universitați de stat, atracție pentru tinerii doritori de studii superioare. Concret, Cluj-Napoca, Timișoara, București și Iași reprezinta Romania in cel mai recent ranking global QS al celor mai bune orașe pentru studenți, ranking…

- Romania i-a donat Republicii Moldova peste un milion de pastile de iodura de potasiu. Donatia vine ca urmare a discutiilor purtate de ministra sanatatii, Ala Nemerenco, cu omologul sau roman, Alexandru Rafila, transmite IPN.

- Noi cazuri de SARS-COV-2 in Romania Foto: Gabriel Sava. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a înregistrat marti aproape 11.700 de noi infectari cu SARS-COV-2, dublu fata de ziua precedenta si cu aproximativ 600 mai putine decât în urma cu o saptamâna.…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in judetul Giurgiu se apropie de 3 la mia de locuitori, iar in municipiul Giurgiu incidenta cazurilor a depasit 5 la o mie de locuitori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Situație tot mai critica in Romania din cauza secetei. O localitate cu mii de oameni din județul Iași nu mai are apa de trei saptamani, iar fantanile au inceput sa sece. In comuna Cucuteni din județul Iași nu mai curge apa la robinet de trei saptamani.

- 93 de morti la 1 milion de locuitori. Este cifra inregistrata anul trecut pe soselele din Romania. Dublu fata de media Uniunii Europene. Cauzele principale sunt drumurile proaste, slaba pregatire a soferilor si consumul de alcool.

- In urma centralizarii datelor la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, in zona Moldovei s-au obtinut 44 de medii de 10. Cele mai multe, respectiv, 9, sunt in judetul Galati. Pe locul secund se situeaza judetul Iasi cu 8 medii de 10, apoi judetul Suceava cu 7 de 10. Pe locul 4 este judetul…