Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, campion mondial la 100 și la 200 m liber a sosit duminica seara in țara cu o aeronava TAROM pe aeroportul „Henri Coanda”. El a venit insoțit de antrenorul Adrian Radulescu și de colegul sau de lot, Robert Glința. Delegația Romaniei a fost primita la salonul oficial al aeroportului. La…

- Județul Dambovița intra intr-o noua etapa de dezvoltare prin implementarea proiectelor finanțate prin „Anghel Saligny”, in cadrul unei conferințe de presa susținuta de conducerea PSD Dambovița, președintele Corneliu Ștefan a detaliat toate proiectele care fac obiectul cererilor de finanțare aprobate,…

- Turnul Chindiei poate fi din nou vizitat, a avut loc redeschiderea Curții Domnești de la Targoviște dupa amplul proiect de reabilitare, implementat de catre Consiliul Județean Dambovița. Redeschiderea Curții Domnești de la Targoviște, a reprezentat unul dintre momentele importante din cadrul Zilelor…

- Maratonul tradițiilor in cea de a doua zi a Zilelor Județului Dambovița,copiii de școala din toate localitațile dambovițene, fie proveniti din diverse ansambluri de folclor, s-a intrecut in dans si muzica populara pe Platoul Prefecturii Dambovița. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a ținut…

- 30 de ani de la inființarea Universitații „Valahia” din Targoviște, cu acest prilej ministrul Educației a facut o vizita de lucru in Dambovița. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, Inaltpreasfinția Sa Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, rectorul Universitații Valahia din Targoviște, Laura Gorghiu,…

- Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dambovița, a primit vizita unei delegații din Raionul Ialoveni (Republica Moldova). Vizita a urmarit revigorarea relațiilor de colaborare dintre Consiliul Raional Ialoveni și Consiliul Județean Dambovița, relații ce au fost intemeiate printr-un acord…

