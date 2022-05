Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune DIICOT de proporții in aceasta dimineața – polițiștii de la SCCO Arad si politistii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara si Oradea efectueaza 37 percheziții domiciliare in județele Arad, Timiș, Cluj, Iași și Caraș Severin. Sunt cautați 41 de suspecți care faceau parte dintr-un grup infractional…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 8.59, polițiști de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați despre faptul ca o femeie aflata pe cladirea unui bloc de 4 etaje din municipiul Reșița amenința ca se arunca in gol. La fața locului au fost direcționate echipaje de poliție, impreuna cu echipajul…

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni de la transporturi in Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș și Satu Mare. Oamenii legii au descins, marți și miercuri, in 20 de locații, intr-un dosar deschis pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unei persoane. Vizat ar fi un fost director…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara va realiza, luna aceasta, recensamantul de circulație rutiera. Sunt vizate autostrazile de pe raza judetelor Alba, Arad, Hunedoara si Timis, precum si o parte din drumurile nationale aflate in: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis. Numaratoarea autoturismelor…

- Captura importanta la Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac – aproximativ 22.000 kg de tutun pentru narghilea pentru care soferul bulgar nu detinea documente de provenienta, au fost descoperite intr-un camion/ Aseara, la ora 21.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pe sensul…

- Peste 200 de pompieri salvatori din 14 județe, inclusiv Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, intervin in sprijinul echipajelor operative din cele opt județe aflate la granița cu Ucraina, respectiv cu Republica Moldova. Aceștia acționeaza pentru buna gestionare a situației generate de contextul actual.…

- In perioada 17-26 februarie, reprezentanții Garzii Forestiere Timișoara au realizat acțiuni de control pentru respectarea regimului silvic in fondul forestier național. Acestea s-au desfașurat pe raza județelor Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, iar la cateva dintre acestea au participat și reprezentanții…

- Procurorii de la structura centrala a DIICOT impreuna cu polițiștii de la ”Crima Organizata” și cei de la DGA au reușit anihilarea unei ”aripi” ai unei grupari care a scos din țara prin vama Nadlac sute de migranți. Omul cheie in toata aceasta afacere era un polițist de frontiera care a lucrat in punctul…