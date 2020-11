Județul cu cea mai mare rată de infectare a depășit 5‰ Un județ din nordul țarii a depașit rata de infectare de cinci persoane dintr-o mie iar alte trei se afla deja la peste 4‰. La polul opus exista județe cu puțin peste 1‰, niciunul insa sub acest nivel. Judetele Salaj, Cluj, Timis si Alba au inregistrat cea mai mare incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, calculata in ultimele 14 zile, la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus este de 5,1 in Salaj, 4,87 in Cluj, 4,29 in Timis, 4,17 in Alba,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, 51 de bistrițeni au fost depistați cu infecții cu noul coronavirus, in vreme ce la nivel național s-au inregistrat 5.028 de cazuri noi de CoVid-19. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 23.10.2020, este urmatoarea: 2156 cazuri confirmate de CoVid-19;119…

- Pana astazi, 14 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 122.714 pacienți au fost declarați vindecați. Ciolacu a rabufnit: De ce vrea Iohannis masuri: E ca la pacanelele atat de dragi Guvernului Sau In urma testelor…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) arata, in raportul privind situatia infectarilor cu noul coronavirus in saptamana 5-11 octombrie, ca Bucurestiul are rata de incidenta in ultimele 14 zile de 3,11 la mia de locuitori. "In saptamana 5 - 11 octombrie, 35.4% din totalul cazurilor…

- Autoritatile sanitare au raportat duminica, 11 octombrie 2020, un numar de 2.880 de cazuri noi si 53 de decese, inregistrate in 24 de ore. La ATI sunt internati 628 de pacienti. In Bucuresti sunt 539 de cazuri noi. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 15.709 teste. Sambata, 10 octombrie 2020, au…

- Grupul de Comunicare Strategica a inclus din nou in raportarea zilnica si rata de infectare cumulata la 14 zile. Potrivit datelor trimise duminica, Capitala si 12 judete au depasit indicele de 1,5. In Bucuresti, rata de infectare e de 2,52. Județele in care coeficientul infectarilor…

- BILANT CORONAVIRUS 11 OCTOMBRIE Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt urmatoarele: București – 2,52 Alba – 2,26 Valcea -2,16 Iași – 1,97 Bacau – 1,89 Neamț –…

- BILANT CORONAVIRUS 10 OCTOMBRIE Pana astazi, 10 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 116.628 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- Vremea e va raci in orele urmatoare ore. 33 de județe intra sambata dimineața sub avertizare cod galben de ploi, vijelii și grindina. Avertizarea INMH intra in vigoare sambata la ora 10:00 și expira duminica la aceeași ora. Alerta anunța in cea mai mare parte a țarii perioade cu instabilitate atmosferica…