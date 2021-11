Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Salvati Copiii Mures, dr. Meda Neagoe, a anuntat, marti, ca judetul Mures a ajuns, in acest an, la 931 de mame minore, fiind lider la nivel national. Ea a subliniat ca unul din patru copii nascuti de mame sub 18 ani se nasc prematuri sau cu malformatii congenitale. „Judetul Mures a ajuns,…

- „Județul Mureș"Judetul Mures a ajuns, anul acesta, la un numar de 931 de mame minore, suntem pe primul loc in tara. Este rezultatul unui an de analize efectuata de catre Salvati Copiii Romania, privitoare la situatia mamelor minore si din zonele defavorizate din Romania si din Republica Moldova. Din…

- Dupa 30 septembrie s-a accentuat criza gazelor, atunci când autoritațile Republicii Moldova nu au reușit sa ajunga la o înțelegere cu Moscova, iar Gazprom a anunțat ca a redus cu 35% livrarile de gaz. ”Pâna la 30 septembrie, nici chiar cei de la Moldovagaz nu s-au…

- Cat va mai dura in Romania valul 4 al pandemiei de COVID-19, care a pus cele mai mari probleme tarii noastre? Cand este asteptat varful valului 4, la care nu am ajuns inca, si cand am putea incepe sa vedem o scadere a numarului de cazuri? Dupa varianta britanica, braziliana sau indiana, varianta Delta…

- Lipsa personalului medical este tot mai simtita in spitalele din Republica Moldova. Problema este veche si are efecte dezastroase mai ales acum, in pandemie. Este nevoie de zeci de medici si asistente medicale, fara de care tratamentul pacientilor este imposibil si devine un chin pentru cei putini ramasi…

- Acestea au fost comunicate cu ocazia lansarii unui proiect transfrontalier care iși propune asigurarea de servicii medicale si sociale pentru adolescentele insarcinate si mamele adolescente din zonele rurale defavorizate din Romania si Republica Moldova. Este de notorietate faptul ca Romania ocupa…

- Cine trebuie sa se preocupe de diferendul transnistrean și ce șanse are Republica Moldova sa soluționeze acest conflict? Raspunsuri la aceste intrebari au oferit in emisie la Radio Sputnik Moldova fostul președinte Petru Lucinschi și fostul premier Ion Chicu.

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul nu va plafona prețurile de pe piața energiei. El a recunoscut ca statul nu are soluții pe termen scurt pentru a opri creșterea prețurilor și ca nu se ia in calcul plafonarea tarifelor. Șeful Guvernului a vorbit despre soluția pe termen mediu care poate fi…