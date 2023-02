Judetul Constanta: Trafic infernal in localitatea Ovidiu din cauza lucrarilor de pe pod! Se circula bara la bara (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat este cercetat de politisti pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda calificata. Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Tulcea, sprijiniti de politisti din cadrul Sectiei 2 Politie…

- Trafic infernal, in aceasta seara, in orasul Ovidiu, din judetul Constanta.Deplasarea autovehiculelor se desfasoara cu mare dificultate, din pricina lucrarilor de la pod.Sunt cozi foarte mari in trafic, iar, din unele informatii de la fata locului, traversarea orasului dureaza si 90 ndash; 120 de minute.Sursa…

- Primele doua clasate in Superliga, Farul Constanta si CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei, se dueleaza la Ovidiu in etapa a 23 a. In primul meci oficial pe 2023, liderul Superligii, Farul Constanta, va juca pe teren propriu, luni, 23 ianuarie, de la ora 20.00, cu a doua clasata, campioana en titre…

- In aceasta dimineața, pompierii Secției Ilia au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, in localitatea Gudinești, comuna Zam, pentru a lichida un incendiu izbucnit intr-o gospodarie. La sosirea echipajelor operative la locul solicitarii, ardeau generalizat…

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta la iesire din localitatea Castelu spre Medgidia.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate.La fata locului a intervenit Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, Descarcerarea, SMURD B2 si SAJ.La locul accidentului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la intrare in localitatea Mihail Kogalniceanu.Potrivit ISU Dobrogea o cisterna incarcata cu motorina s a rasturnat pe DN2 A la intrare in localitatea M.…

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au fost anuntati in aceasta dimineata ca bancomatul instalat la Pavilionul expozitional din Constanta a fost tinta hotilor. Mai exact suspectii ar fi aruncat in aer bancomatul. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Reamintim ca in urma cu cateva zile un caz…

- O familie din localitatea Crevedia-Mare, judetul Giurgiu, a ramas fara locuinta, mobilier si documente personale dupa ce casa le-a ars intr-un incendiu in noaptea de marti spre miercuri, din cauza cosului de fum necuratat de funingine, potrivit Agerpres."ISU Giurgiu a fost solicitat in noaptea de marti…