Judetul Constanta: Trafic aglomerat la Punctul de Trecere a Frontierei de la Vama Veche (GALERIE FOTO si VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul la iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II s-a dublat in ultimele 24 de ore, iar pe fondul aglomeratiei calatorii sunt nevoiti sa astepte, luni, cel putin doua ore pentru formalitatile de intrare in Ungaria, desi au fost deschise opt artere de control. Aplicatia…

- Conducatorii auto care au circulat in aceasta dimineata pe Autostrada A4 au intalnit in trafic un transport de tehnica militara. Mai exact pe sensul Ovidiu catre Constanta al Autostrazii A4 au fost surprinse mai multe autocamioane ce transportau tancuri. ...

- Un baiețel de 5 ani a trecut granița singur, plangand, pe la punctul de trecere a frontierei Medika, din Polonia. Imaginile cu micuțul au devenit in scurt timp virale, emoționand o lume intreaga. Acum, baiețelul a devenit simbolul refugiaților din Ucraina. Ieri, imaginile cu un baiețel de 5 ani care…

- Zilnic ajung in punctele de trecere a frontierei din Romania cetateni ucraineni care fac tot posibilul sa scape de teroarea din tara lor si sa gaseasca putina liniste. Majoritatea celor care trec granita sunt femei si copii, barbatii fiind nevoiti sa ramana in Ucraina. Cu bagaje in mana si cu copiii…

- In urma cu doua zile, Avram Gal, in calitate de președinte al Asociației Evanghelice „New Life International”, a dorit sa se implice direct in sprijinrea refugiaților ucrainieni, motiv pentru care a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prefectura judetului Tulcea anunta ca la aceasta ora activitatile in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea se desfasoara fara probleme deosebite.Valorile de trafic la persoane si turisme au scazut semnificativ comparativ cu zilele precedente dar in schimb aceste valori au crescut la camioanele de…

- Serviciul Vamal anunța transportatorii de marfuri ca, la aceasta ora, se atesta trafic ingreunat și La punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Galați” (rutier) se atesta trafic ingreunat.

- Serviciul Vamal anunța transportatorii de marfuri ca, la aceasta ora, se atesta trafic ingreunat și la punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Galați”. Potrivit informațiilor comunicate de subdiviziunile teritoriale, pe partea romana s-au format mai multe coloane de automarfare, care așteapta…