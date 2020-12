Judetul Constanta: Se va putea merge la votare fara declaratie

Norme aprobate pentru exercitarea dreptului de vot in conditii de siguranta. Locuitorii din zonele carantinate din judetul Constanta vor putea merge la vot fara sa completeze declaratie.In data de 6 decembrie , cetatenii din localitatile carantinate din judetul Constanta 18 la numar, in acest moment , vor putea merge sa si exercite dreptul de vot, fara sa completeze o declaratie pe proprie raspundere, transmite Prefectura Constanta.Mai precis, locuitorii din zonele carantinate vor putea merge la ...