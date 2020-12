Judetul Constanta. Localitati pentru care a incetat, aseara, carantinarea, pentru care s-a prelungit si care mai sunt in carantina

Stiri pe aceeasi tema

- S a luat masura de carantinare zonala pentru UAT Targusor, Cernavoda, Techirghiol, si Cumpana, judetul Constanta Ieri s a publicat in Monitorul oficial al Romaniei Partea I numarul 1220 Ordinul 4.660.369 semnat de Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta prin care, incepand de aseara,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1209 10.XII.2020 a fost publicat Ordinul privind prelungirea carantinei zonale pentru UAT Eforie, judetul Constanta. Actul normativ, cu numarul 4.660.338 din 10 decembrie, semnat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, sef…

- Pentru șase localitați din județul Constanța s-a decis prelungirea carantinei, cu doua saptamani pentru cinci dintre acestea și cu o saptamana pentru o localitate, anunța Prefectura Constanța. Potrivit sursei citate, Institutul National pentru Sanatate Publica a avizat analizele de risc ale Directiei…

- Carantina pentru localitatile din Judetul Constanta intra in vigoare in data de 21.11.2020, de la ora 20:00.Raed Arafat, de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta a semnat ordinul privind intrarea in carantina a mai multor localitati din judetul Constanta din data de 21 noiembrie 2020.In…

- Comunele Berceni și Clinceni din județul Ilfov intra de joi in carantina, cu o rata de infectare de 10,11 la mia de locuitori, respectiv 10,03. Prefectura Ilfov anunța joi ca pentru comuna Berceni se instituie masura de carantina zonala, in urma emiterii ordinului șeful Departamentului pentru Situații…

- Ordinul nr. 4.659.859, emis de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Ovidiu, judetul ConstantaIn Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 1044 din 7 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.659.859, emis de Departamentul pentru Situatii…

- Un numar de 368 de localitați din țara au depașit, pana miercuri, coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori in 14 zile, a declarat, miercuri seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Doar in ultimele 24 de ore, 15 localitați au intrat in scenariul roșu.