Judetul Constanta: Inundatii in mai multe gospodarii, in urma ploilor torentiale Mai multe gospodari au fost inundate in urma ploilor torentiale de sambata. Totodata, un sofer a avut nevoie de ajutor dupa ce masina sa a fost lovita de viitura si dusa in camp, intre localitatile Comana si Amzacea.ISU Constanta a transmis situatia evenimentelor intregistate in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta pe perioada avertizarilor meteorologice Cod Portocaliu si Cod rosu care s au manifestat prin averse torentiale, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

