Judetul Constanta: Incendiu in Valu lui Traian. A ars acoperisul unei case

- Pompierii intervin in Deleni.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina luni dimineata in judetul Constanta.Este vorba despre un incendiu care se manifesta la o casa de pe strada Principala din satul Sipotele, comuna Deleni. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina miercuri seara in judetul Constanta.Este vorba despre un incendiu in statiunea Venus, langa hotelul Inter. Acoperisul unui restaurant in constructie a luat foc. ...

- Pompierii intervin in Cernavoda.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina marti in judetul Constanta.Este vorba despre un incendiu care se manifesta la o casa de ep strada Plantatiei din Cernavoda. Acesta este al doilea incendiu care are loc marti in Cernavoda.Un…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina joi in judetul Constanta.Este vorba despre incendiu la un bloc de pe strada Panselutelor din Navodari.Mai multe imagini in galeria foto. ...

- Accident cu victima in judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina miercuri in judetul Constanta.Un pieton a fost ranit in urma unui accident rutier in Medgidia.Evenimentul rutier a avut loc pe strada Ion Creanga din Medgidia. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica, 17 aprilie, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, la iesire din localitatea Lumina, pe sensul de mers spre Sibioara. In urma impactului,…

- Incendiu in judetul Constanta. Acesta este al doilea incendiu semnalat duminica in localitatea Nicolae Balcescu.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu in localitatea Nicolae…

- Pompierii militari au fost solicitati sa intervina marti, 29 martie, in judetul Constanta.Potrivt primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre o explozie care a fost urmata de incendiu la fabricade amidon din localitatea Medgidia.Misiunea este…