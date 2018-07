Judetul Constanta: Femeie, decedata dupa ce a fost injunghiata de sot!

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Capitala a murit astazi dupa ce a fost injunghiata in gat de mai multe ori. Victima se afla in casa cu nepotul sau care de altfel a si sunat la 112. Dosarul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Din primele cercetari femeia ar fi fost ucisa chiar de nepotul…

- O femeie de 48 de ani a fost gasita decedata duminica dupa-amiaza, intr-o masina parcata pe o strada din localitatea constanteana Valu lui Traian, iar conform primelor informatii victima ar fi decedata de aproximativ doua zile. Politistii au inceput cercetarile pentru a afla cum a murit femeia.Potrivit…

- O femeie din Arizona a fost arestata si acuzata de hartuire, dupa ce i-a trimis nu mai putin de 65.000 de mesaje unui barbat pe care il cunoscuse online. Jacqueline Ades i-a spart apoi casa si a facut o baie in cada acestuia, relateaza ABC News. Jacqueline l-a cunoscut pe barbat pe un site de dating,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe bulevardul Ferdinand din municipiul Constanta. Din primele informatii o femeie a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada pe marcajul pietonal. Victima a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la spital. Politistii au deschis…

- Pompierii ISU Constanta au fost solicitati sa deblocheze usa unui imobil de pe strada Margaritarelor din Constanta.In imobil a fost gasita o femeie de aproximativ 75 de ani decedata.Politistii fac cercetari in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 la iesire din localitatea Valu lui Traian catre Murfatlar. Din primele informatii doua masini au fost implicate si o persoana a fost ranita. Victima este o femeie de 77 de ani, diagnosticata cu traumatism cranio cerebral. Politistii au deschjis…