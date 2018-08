Judetul Constanta. Cu scuterul in gardul din fata primariei. Doua victime. Intervine SMURD

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in zona Giurgeni Vadu Oii. Din primele informatii sunt doua victime. Una dintre acestea, un copil, potrivit martorilor, ar fi decedat. La fata locului intervin cadrele medicale de la Ambulanta. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod portocaliu de ploi, valabil de la 05.07.2018 ora 11:45 pana la ora 12:45.Avertizarea este valabila in judetele Constanta si Tulcea.Judetul Constanta: Harsova, Ciobanu, Garliciu, Saraiu;Judetul Tulcea: Casimcea; Se vor semnala: cantitati de apa ce vor…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta, in apropiere de localitatea Mihai Viteazu. cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile…

- In urma cu putina vreme, un reprezentant al ISU Constanta a anuntat ca, pe Autostrada Soarelui, la km 206, s a produs un accident rutier.Un autoturism s a rasturnat. Sunt anuntate patru victime, doua dintre acestea fiind in stare de soc.La locul accidentului a sosit un echipaj SMURD Medgidia.Circulatia…

- Un grav accident rutier a avut loc, cu cateva minute inainte de ora 05.00, la intrare in Vama Veche. In urma evenimentului rutier au rezultat doua victime neincarcerate.Pentru preluarea celor doua victime intervine autospeciala SMURD B dislocata pe plaja de la Vama Veche.La aceasta ora nu avem alte…

- In acesta noapte, potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, un barbat de 28 de ani, a condus un autoturism pe DN 2A, in localitatea Harsova, catre Constanta, iar pe fondul neatentiei a pierdut controlul directiei, patrunzand pe contrasens.Aici a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat,…

- Un incendiu izbucnit la un magazin din satul Viile, comuna Ion Corvin, din judetul Constanta, a alertat pompierii de la ISU Dobrogea.Potrivit primelor informatii este vorba despre magazinul universal din localitate.La locul interventiei a fost trimisa o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD…

- Un barbat a fost agresat in cursul zilei de marti in localitatea constanteana Crucea. Pacientul de aproximativ 40 ani a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Spitalul Judetean Constanta.Potrivit SAJ Constanta, barbatul este confuz, cu traumatism cranio cerebral.Deocamdata nu se stie motivele…