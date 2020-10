Judetul Constanta. Cu ATV-ul in canal. Accident la Ciocarlia de Sus

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a fost anuntat, in jurul orei 06.15, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al Judeetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112. Apelantul a spus ca un pieton a fost lovit de o masina.Acesta a mai indicat ca loc al evenimentului intrarea in Medgidia dinspre satu Nou. La locul precizant…

- Accident in Lazu zona benzinariei RompetrolUn accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a explicat dispecerului ca evenimentul rutier in care este implicat un motociclist a avut loc, pe DN 39, in zona benzinariei…

- Accident la iesire din Cernavoda spre Seimeni.Un grav accident de circulatie a fost anuntat, in jurul orei 02.00, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc la iesire din Cernavoda spre Seimeni.Acesta a mai anuntat salvatorii ca un…

- Echipajele de interventie actioneaza in judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Ivrinezu Mic, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o persoana care a cazut dintr o remorca pe camp.…

- La iesire din Negru Voda spre Darabani, doua autoturisme au fost implicare intr un accideent rutier. Un accident rutier s a petrecut astazi in judetul Constanta, la iesire din Negru Voda spre Darabani.In eveniment au fost implicate doua autoturisme, iar o persoana a fost ranita.Victima este constienta…

- La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare, doua ambulante SMURD si doua echipaje SAJ. Toti cei patru ocupanti ai masinii au fost raniti. O persoana a ramas incarcerata, o alta a fost prinsa sub masina. Aceasta din urma si-a pierdut constienta si a avut…

- Un grav accident de circulatie a fost anuntat, in jurul miezului noptii, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul a explicat la dispecerat, ca in Tuzla, o persoana este in stare de incontinta, dupa ce a fost lovita de o masina.Accidentul rutier a avut loc, chiar in centrul…

- Accident, in municipiul Mangalia, pe strada Portului.Un accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc in municipiul Mangalia, pe strada Portului. Acesta a mai explicat ca in…