Judetul Constanta: Care este procentul de cadre didactice vaccinate (din invatamantul de stat si privat)

- Medicul hematolog, Daniel Coriu, vicepreședinte al Societații Romane de Hematologie, explica formarea cheagurilor de sange si la ce simptome sa fie atente persoanele vaccinate, informeaza Europa FM . „Ceea ce oamenii trebuie sa fie avertizați este apariția, dupa vaccinare, in primele doua saptamani…

- Apel pentru vaccinarea cadrelor didactice Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a lansat astazi un nou apel la cadrele didactice sa se vaccineze anti-COVID-19, amintind ca este singura soluție pentru a încheia aceasta criza sanitara.…

- Revenirea la normalitate la 1 iunie este un obiectiv asumat in condițiile in care va fi atinsa ținta de 5 milioane de persoane vaccinate, iar renunțarea la masca va reprezenta „ultima reduta”, a declarat, miercuri, coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița. Intrebat, miercuri…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate in Romania 57.969 de persoane, potrivit Mediafax.

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, a anuntat ca, pana pe data de 10 martie, 50% dintre cadrele didactice care intra in contact direct cu elevii vor fi vaccinate. Daca este vorba, insa, despre intreg personalul din invatamant, procentul va fi atunci de 35%. „Am facut deja campania de vaccinare dedicata…

- Vaccinarea anti-COVID-19 cu prioritate a cadrelor didactice si a personalului auxiliar si nedidactic din invatamantul preuniversitar si universitar a inceput, joi, la Galati, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP). Potrivit sursei citate, din datele transmise de Inspectoratul Scolar Judetean…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 3.800 de cadre didactice au fost vaccinate miercuri, cand s-au deschis, in Bucuresti si in 22 de judete, centrele separate pentru personalul din invatamant. “Dascalii din Romania au…

- Incepand cu 10 martie 2021, Casa Corpului Didactic demareaza, in sistem online, cursul de pregatire pentru sustinerea examenelor de definitivat si titularizare in invatamant a cadrelor didactice din invatamantul prescolar.Concursul de definitivat reprezinta un examen de intrare si avansare in cariera…