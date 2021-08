Stiri pe aceeasi tema

- Alerta pe plaja din Mamaia.Salvatorii actioneaza, in aceste momente, pe plaja din Mamaia pentru a salva o persoana in pericol de inec. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe plaja din statiunea Mamaia.Din primele informatii este…

- Interventie de urgenta pe plaja Malibu din statiunea Mamaia. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe plaja Malibu din statiunea Mamaia. Din primele informatii este vorba despre o persona inecata, scoasa din apa. La locul evenimentului…

- Salvatorii actioneaza in statiunea Jupiter, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Jupiter, pe plaja Olimpic Din primele informatii este vorba despre doi minori in pericol de inec.UPDATE Cei doi copii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Olimp.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Olimp, pe plaja restaurant Vraja Marii. Din primele informatii este vorba o personaa…

- Salvatorii actioneaza in statiunea Neptun, pe Plaja "La Steagurildquo;. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Neptun, pe Plaja "La Steagurildquo;. Din primele informatii este vorba despre doua persoane in pericol de inec.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Saturn din judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Saturn din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba…

- Salvatorii actioneaza in zona Corbu din judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Corbu din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre o persoana aflata in larg. Practica kitesurfing se afla in…

- Alerta in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre o explozie produsa pe strada Izvor din Constanta. La fata locului se vede un fum negru.UPDATEPe strada…