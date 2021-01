Judeţul Constanţa, afectat de viscol Judetul Constanta, afectat de viscol Foto: Arhiva/ Mihai Badescu Înca trei ore de ninsori viscolite în sase judete din sud-estul tarii - meteorologii au prelungit codul galben pâna la ora 10:00 pentru Constanta, Tulcea, Galati, Braila si partial Ilfov si Calarasi. Mai multe sectoare de drumuri sunt închise si acum, pe altele sunt restrictii, iar zeci de localitati nu au energeie electrica. Despre situatia din judetul Constanta are mai multe informatii acum, în direct, corespondentul nostru Sorin Cealera. Buna dimineata! Reporter: "Buna… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila pana miercuri seara in opt judete din sudul si estul tarii, inclusiv in Capitala. Astfel, in intervalul 26 ianuarie, ora 23:00 – 27 ianuarie, ora 23:00, local in jumatatea de sud-est a tarii…

- Alba ramane pe Locul al XVI-lea, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 26 decembrie 2020, de Ilfov cu 5.95, București cu 4.27, Cluj cu 3.64, Constanța cu 3.63, Brașov cu 3.53, Timiș cu 3.51, Braila cu 2.82, Ialomița cu 2.61, Galați cu 2.61, Giurgiu cu 2.35,…

- Alba se menține pe Locul al XV-lea, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 22 decembrie 2020, de Ilfov cu 6.38, București cu 5.59, Constanța cu 4.66, Brașov cu 4.44, Cluj cu 4.39, Timiș cu 4.00, Braila cu 3.25, Ialomița cu 3.12, Galați cu 2.91, Argeș cu…

- Alba se menține pe Locul al XV-lea, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 21 decembrie 2020, de Ilfov cu 6.73, București cu 6.03, Constanța cu 5.15, Cluj cu 4.65, Brașov cu 4.59, Timiș cu 4.02, Galați cu 3.33, Braila cu 3.25, Ialomița cu 3.12, Argeș cu…

- Alba a urcat pe Locul al XV-lea, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 20 decembrie 2020, de Ilfov cu 6.70, București cu 6.16, Constanța cu 5.15, Cluj cu 4.65, Brașov cu 4.59, Timiș cu 4.02, Galați cu 3.33, Braila cu 3.25, Ialomița cu 3.12, Argeș cu 2.99…

- Circulatia pe mai multe drumuri nationale din 18 judete si pe autostrazi este afectata de ceata duminica dimineata, Tot din cauza cetii, manevrele in porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea si Mangalia au fost sistate. ”La aceasta ora, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri…

- Polițiștii le recomanda șoferilor prudența maxima duminica dimineața, pe mai multe artere rutiere din țara fiind ceața densa, cu vizibilitte scazuta sub 50 de metri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica dimineața, ceața reduce vizibilitatea…

- Pana astazi, 14 noiembrie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 353.185 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 239.051 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.460 cazuri noi de persoane…