Judetul Constanta. Accident rutier pe DN 22, intre popasul Tasaul si Sibioara. O masina s-a rasturnat. Mai multe victime. (galerie foto)

- ISU Sibiu a intervenit de urgenta, nopatea trecuta, cu doua echipaje SMURD, un echipaj descarcerare si o autospeciala de stingere la iesirea din municipiul Sibiu, in zona Tropinii Noi, unde un autoturism a iesit de pe partea carosabila si s a rasturnat. La fata loculuiau fost evaluate medical trei persoane…

- Un autoturism condus de un barbat in varsta de 40 de ani, din comuna Mihai Viteazu, in localitatea Cheia, spre Cheile Turzii, s-a rasturnat in afara parții carosabile.Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit la un accident rutier…

- Doi adulti si trei copii au fost raniti.In dupa amiaza zilei de 20 februarie a.c., in jurul orei 15.40, un barbat de 56 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism dinspre Arad spre Chisineu Cris, incercand sa efectueze o manevra de schimbare a directiei de mers prin viraj la stanga, a intrat…

- Autoturism rasturnat in afara partii carosabile intre localitatile Stroiesti si Trei Movile DN17 , judetul Suceava.Intervin militarii Detasamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare, ambulanta SMURD TIM Terapie Intensiva Mobila cu sprijinul unui echipaj SAJ. Un barbat in varsta de 69 de…

- In dimineata zilei de 20 februarie, in jurul orei 6,45, un tanar de 20 de ani, din Vladimirescu, a condus un autoturism pe D.J. 708 C, dinspre Sambateni spre Ghioroc.Intr o curba la dreapta, a parasit partea carosabila, rasturnandu se in sant, dupa care a revenit pe partea carosabila, fiind acrosat…

- Un accident rutier s a produs sambata seara, 19 februarie, pe raza judetului Constanta.Astfel, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un autoturism s a rasturnat intre localitatile Movilita si Techirghiol. In urma impactului, o persoana a fost ranita.foto…

- Un accident rutier, in urma caruia doua persoane au fost transportate la spital, a avut loc miercuri seara pe raza localitații clujene Copaceni, unde un autoturism s-a rasturnat. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda, au intervenit in jurul orei 21.30 la un accident rutier, produs pe DN1…

- Accident rutier cu victima in judetul Constanta. O masina rasturnata.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, este vorba despre un accident rutier pe DC 82 intre Gura Dobrogei si Sacele.O masina s a rasturnat. O persoana a fost ranita in urma evenimentului…