Judetul Constanta. Accident rutier cum rar poti auzi. Ce s-a intamplat

- Un grav accident rutier a avut loc, in jurul orei 01.30, pe DN 22 A, la intrare in comuna Saraiu.Potrivit apelantului care a sunat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112, o masina a iesit, in afara carosabilului.Acesta a mai precizat ca in urma evenimentului…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, cu cateva minute inainte de miezul noptii, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul indica drept loc al evenimentului rutier iesirea din localitatea Garliciu judetul Constanta.Acesta mai spunea ca un autoturtism a intrat in gardul…

- Un accident rutier a fost anuntat in aceasta noapte la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului un pieton a fost lovit, in jurul orei 02.00, in municipiul Medgidia, de un autoturism.Apelantul a indicat ca loc al evenimentului rutier strada Dumitru Chicos.Imediat…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din orasul Techirghiol spre satul Movilita, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme cu persoane blocate. Sursa foto…

- In aceasta dupa amiaza, Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a fost anuntat, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui accident.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs pe DN 39, aproape de intersectia cu statiunea Costinesti.Conform…

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, putin dupa miezul acestei nopti. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc in sensul giratoriu din intersectia strazii Nicolae Iorga cu bulevardul Alexandru Lapusneanu. Cel care a solicitat ajutorul…

- Un accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112.Apelantul indica drept loc al evenimentului rutier Mamaia Nord.Acesta a anuntat ca in accident sunt implicate trei autoturisme din care a rezultat…

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, in intersectia strazilor Unirii cu Rachitasi, din municipiul Constanta.La locul indicat de…