Judetul Constanta. Accident de munca la Ciocarlia, la Siloz. O persoana ranita

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in Alba Iulia, luni 23 iulie intre un autoturism și un autobuz STP, la intersecția strazilor strazilor Dr. Aurel Lazar și Gheorghe Pop de Basești. In urma impactului dintre cele doua autovehicule, o persoana a suferit un traumatism cranio-cerebral. In urma unui accident…

- O persoana a fost ranita duminica dupa-amiaza, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 74, in afara localitații Izvorul Ampoiului. Potrivit IPJ Alba, in evenimentul rutier petrecut in apropiere de Zlatna au fost implicate doua autovehicule. Victima a suferit leziuni corporale ușoare. Revenim cu…

- O persoana a fosta ranita și doua mașini avariate in urma unui accident care a avut loc, sambata, in jurul orei 17,00 in sensul giratoriul de la intersecția bulevardului Moților cu strazile Balcescu, Doinei și Tolstoi. O autoutilitara care a intrat in giratoriu de pe strada Doine a intrat in plin…

- Un tanar de 19 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care a patruns intr-o intersectie din Braila, desi ar fi trebuit sa cedeze trecerea, intrand astfel in coliziune cu un autovehicul care circula pe drumul prioritar.

- O persoana a murit si alta a fost ranita intr un accident rutier produs marti seara pe DN2 intre Siret si Balcauti, in urma coliziunii frontale dintre un autoturism si un TIR, transmite Agerpres.ro Cele doua victime, un tanar de 19 ani si o tanara in varsta de 18 ani, decedata, sunt din autoturism.…

- Un inginer de la o primarie din județul Iași a cazut pe scari și s-a lovit la cap. Barbatul a fost preluat de un echipaj SMURD și a fost transportat de urgența la spital. Inginerul este angajat la Primaria Gorban, județul Iași, a cazut pe scari și s-a lovit cu capul de o banca. Incidentul este considerat…

- Un tanar de 18 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a apasat pedala de acceleratie mai mult decat trebuia si, pe fondul carosabilului umed, a intrat cu masina pe care o conducea intr-o semiremorca parcata regulamentar.

- O persoana a fost ranita in aceasta dupa-masa intr-un accdent rutier produs pe raza comunei gorjene Balesti, la iesire din municipiul Targu Jiu. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar o persoana a fost ranita, fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale. ...