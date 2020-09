Stiri pe aceeasi tema

- PANDEMIE… Elevii din judetul Vaslui, dar nu numai, vor avea un inceput de an scolar atipic. Pentru prima data in istorie, nu se vor mai organiza festivitati de deschidere, elevii nu vor mai avea voie sa se imbratiseze, ci dimpotriva, vor trebui sa stea la distanta unul de celalalt si sa poarte masca…

- „Daca un copil o sa vina cu o singura masca la scoala si o rupe - este o chestiune care se va intampla - o rupe, o scoate sau o scapa pe jos, incearca sa o schimbe cu un coleg - sunt copii, noi asta nu intelegem si trebuie sa se manifeste ca atare - nu stiu cea mai buna solutie. Probabil ca existenta…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis a decis ca, din cele 600 de unitati de invatamant din judet, 348 vor incepe in scenariul verde, 251 vor incepe in scenariul galben si una singura, din Timisoara, va incepe in scenariul rosu, insa din cauza unor lucrari nefinalizate la cladire, potrivit news.ro.”Conform…

- Pe 10 septembrie, parintii, elevii si profesorii vor afla scenariul concret dupa care va functiona fiecare unitate de invatamant The post Ce școli vor fi deschise doar online: HARTA scenariilor pentru inceperea noului an școlar, pe județe appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ce…

- Școala incepe pe 14 septembrie, a stransmis ministrul Educației, Monica Anisie, duminica seara, la Antena 3. Aceasta nu ofera insa alte detalii, ci doar invoca discutii cu autoritatile locale. In acest moment, potrivit ministrului, 20% din scoli nu sunt pregatite de inceperea anului scolar in conditii…

- “Un inceput de an școlar aproape normal”- acest lucru și l-a dorit ministrul francez al Educației, Jean-Michel Blanquer. Coronavirusul nu-i uita nici pe copii. Vineri, la postul de radio Europe1, dl. Blanquer a anunțat reinchiderea a 22 de școli – 12 in metropola și 10 in Reunion. In total, circa 100…

- Ghidurile oficiale pentru profesori, școli și gradinițe au fost publicate de Ministerul Educației. Este vorba despre reperele metodologice pentru alegerea variantei de incepere a cursurilor și de predare a materiei. Set de scenarii pentru desfașurarea activitații in gradinițe, in funcție de incidența…

- Doua școli din nordul Germaniei s-au inchis, la numai cateva zile dupa deschiderea anului școlar, dupa apariția unor cazuri de infectare cu noul coronavirus, transmite AFP. In localitatea Graal-Muritz,...