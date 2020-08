In județul Cluj, rata finala de promovare a examenului național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2020), dupa soluționarea contestațiilor, este 87,46% (in creștere cu 2,04%, comparativ cu rezultatele inițiale – 85,42%). Afișarea rezultatelor finale a avut loc astazi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme fața de calendarul inițial, atat in centrul de examen de la Colegiul Național ,,George Coșbuc” Cluj-Napoca, cat și pe site-ul: definitivat.edu.ro . In județul Cluj, la examenul național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2020), in etapa de soluționare a contestațiilor, au fost…