Județul Cluj, îmbrăcat în alb. Imagini inedite cu zăpada din zonele turistice În județul Cluj temperaturile au scazut și s-a depus un strat consistent de zapada. În Muntele Baișorii, perla turismului montan din județul Cluj, sunt -2 grade și un strat generos de zapada de 25 cm. Locuri ideale pentru sporturile de iarna ideale pentru sporturile de Baișoara este una dintre cele mai frumoase și vizitate zone turistice din România. Stațiunea turistica atrage tot mai mulți turiști de la an la an. Muntele Baișorii este una dintre cele mai renumite destinații turiștice, în special iarna. Deși în Baișoara se pot practica diferite sporturi si jocuri, prima stațiune turistica… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna mult asteptata de turisti a venit deja la munte, dar va pune stapanire si pe mare parte din tara. la Balea Lac, stratul de zapada masoara peste 90 de centimetri, iar in statiunile Ranca si Arieseni este iarna in toata regula. De azi-noapte, un val de aer polar a acoperit Romania. 18 judete se…

- Brasovul va fi promovat ca destinatie turistica pe postul public de televiziune din Serbia, dupa sarbatorile de iarna, ca alternativa la statiunile austriece de schi, a declarat marti, viceprimarul brasovean Mihai Costel. Potrivit acestuia, o echipa de jurnalisti sarbi au filmat, la sfarsitul saptamanii…

- Iarna și-a intrat in drepturi in anumite locuri din Romania. Mai multe județe sunt, inca de joi, sub cod galben de ninsori și de viscol, iar acesta ramane in continuare in vigoare, pana sambata dimineața. La munte, a nins și va mai ninge in continuare, adaugand stratului de zapada, de 20 de centimetri,…

- Iarna se instaleaza in Romania, potrivit ultimelor informații facute publice de Administrația Naționala de Meteorologie, intrucat urmatoarele zile vor aduce ninsori abundente și un strat consistent de zapada in mai multe zone din țara.

- Iarna iși intra cu adevarat in drepturi. In toata țara, s-a instalat frigul, iar in zonele de munte au aparut și ninsori care au instalat deja un strat de zapada de 40 de centimetri. Cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc, acolo unde termometrele au indicat o valoare de -12 grade. Iar vremea va fi continua…

- Meteorologii au emis avertizari de ger și ninsori in urmatoarele zile, semn ca iarna se instaleaza in țara noastra. In zonele inalte stratul de zapada depașește deja jumatate de metru, iar imaginile cu ninsoarea proaspat cazuta sunt de poveste. Potrivit prognozei ANM, va ninge in aproape toate regiunile…

- Iarna si-a intrat in drepturi in Romania cu ploi reci, ninsori și chiar vijelii. In sudul și estul țarii este o vreme rece, cu ploi, burnita, lapovita si chiar ninsoare, iar in zonele de munte avem deja un strat gros de zapada. La munte, vantul sufla cu putere, iar salvamontiștii ii sfatuiesc pe cei…

- Romania, printre cele mai ravnite destinații turistice in topul platformelor de rezervari. Romania a fost nominalizata in top 5 al celor mai cautate destinații pentru anul 2020 de platforma internaționala AirBNB. Asta, dupa ce țara noastra a devenit o destinație turistica din ce in ce mai atractiva…