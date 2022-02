Stiri pe aceeasi tema

- Au primit fonduri urmatoarele localitati: municipiul Medgidia ndash; 130.725,38 lei; orasul Eforie ndash; 421.811,15 lei; orasul Murfatlar ndash; 2.106.222,72 si comunele Cogealac ndash; 6.878.485,51 lei;Amzacea ndash; 524.345,69 lei si Sacele ndash; 970.170,98 lei Banii sunt destinati pentru investitiile…

- Moldovenii ar putea avea opțiunea de a vota „impotriva tuturor”, la urmatorul scrutin electoral, daca nu vor dori sa susțina niciun candidat trecut in turul II al alegerilor. Cel puțin așa prevede una dintre propunerile concepției de modificare a legislației electorale, prezentate de Comisia Electorala…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a afirmat, luni, ca PNL va face o evaluare a stadiului pregatirii reformelor din PNRR pentru a vedea cum sunt cheltuiți banii, deoarece exista o restanța la programul de guvernare, cei 7% alocare pentru investitii.

- Doi tineri din judetul Galati au fost retinuti de politistii din Alba dupa ce ar fi promis unor cetateni din judet ridicarea unor hale, insa, dupa ce au primit avansul pentru efectuarea lucrarilor, respectiv 10.000 de lei si 4.000 de euro, nu au mai fost de gasit, potrivit unui comunicat transmis,…

- Trei din cele 10 contracte de asistența juridica incheiate in anul 2021 de Primaria Bacau au fost cu firma SCA Achim & Bulai, la care este partener fostul prefect USR Leonard Bulai. Cele 3 contracte reprezinta, ca valoare, mai bine de un sfert... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ianuarie, Romania va primi inca 2 miliarde de euro din PNRR. Pe ce vor fi cheltuiți banii. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca, in ianuarie, Romania va avea in conturi aproape 4 miliarde de euro din PNRR. Aproximativ jumatate din suma a fost distribuita, iar a doua parte este așteptata in luna ianuarie.…

- Ordonanța care va stabili cum vor fi cheltuiți banii din PNRR Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro Guvernul are pe agenda ședinței de astazi ordonanța de urgența care va stabili cum vor fi cheltuiți banii din Planul National de Redresare și Reziliența. Aceasta…

- O femeie de 30 de ani din județul Prahova, care s-ar fi dat drept stareța la o manastire și care ar fi incasat de la tinara peste 350.000 de lei „pentru rugaciuni”, a fost reținuta de polițiștii din Bistrița-Nasaud, informeaza portalul Ziar de Bisitrița . Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, femeia este din…