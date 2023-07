Judeţul care ocupă primul loc pe ţară la promovarea examenului de Bacalaureat Braila ocupa primul loc pe tara la promovarea examenului de Bacalaureat , cu 87,3%, potrivit Ministerului Educatiei. Inainte de contestatii, niciun candidat din judetul Braila nu a obtinut media 10 si niciun liceu nu are o rata de promovare de 100%. In ceea ce priveste rata de promovare generala (promotia curenta si promotiile anterioare), procentajul este de 82,4%. In judetul Braila, la aceasta sesiune a bacalaureatului au fost inscrisi 1.649 absolventi, din care s-au prezentat la examene 1.606, iar 1.324 au fost declarati admisi, potrivit ISJ. Dintre cei admisi, 106 au avut medii peste 9.50,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

