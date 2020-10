Județul care a raportat o cifră record a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid-19 în rândul minorilor Intr-un județ din Romania au fost depistați, in ultimele 24 de ore, 15 copii infectați cu coronavirus, acesta fiind cel mai mare numar la nivel judetean in ceea ce priveste minorii. Cel mai tanar pacient al carui deces a fost asociat COVID-19 in judet a fost raportat saptamana trecuta, fiind vorba despre o tanara de 18 ani, care suferea de o boala cronica renala si care a dezvoltat o insuficienta respiratorie. Prahova se afla printre județele in care sunt inregistrate cele mai multe imbolnaviri cu coronavirus. Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit 7.000, iar numarul paturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

