Stiri pe aceeasi tema

- Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern. El a…

- Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern.…

- Vrancea, Galati si Buzau se numara printre judetele din Romania cele mai afectate de seceta, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi masuri de sprijin pentru fermieri, a declarat ministrul Petre Daea miercuri, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern.

- Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern. El a…

- ”Actul raspunderii guvernamentale m-a indemnat sa folosesc prima secunda de timp pentru a vedea la fata locului ce se intampla. Motiv pentru care, dupa indeplinirea formala a actului constitutional de a depune juramantul (..) spuneam ca este necesar sa vad la fata locului ce se intampla, stiind ca in…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat sambata, la Antena 3, care este zona cea mai afectata de canicula din țara noastra, potrivit antena3.ro. Acesta spune ca in unele regiuni ale Romaniei culturile au fost deja complet compromise. „Cea mai afectata zona din cele vazute de mine direct este…

- In ziua de 30 Iunie 2022 la ora 04:52:25 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 131km.Potrivit specialistilor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs miercuri seara, la ora 18:46, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, la 60 de km de Brașov. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri. „In ziua de 11…