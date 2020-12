Stiri pe aceeasi tema

- S-A STABILIT… Autoritatile vasluiene lucreaza la strategia care va fi implementata pentru buna functionare a centrelor de vaccinare anti-Covid-19. Acestea vor fi deschise in toate orasele din judet, precum si in Zorleni, comuna cu cea mai numeroasa populatie. In prima etapa vor fi vaccinate persoanele…

- Nici care este „personalul din domenii-cheie, esențiale bunei funcționari a societații ”? Luni, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a facut noi precizari referitoare la campania de vaccinare anti-coronavirus. Șeful statului a susținut ca din grupurile prioritate…

- Manastirea Dobrovaț, lacaș de cult ridicat la inceputul secolului ai XV-lea, ar putea fi salvata dupa o incertitudine de peste doua decenii. Procesul cu firma care a demarat procedura de reabilitare inca din 1997 s-a incheiat in urma cu cateva luni. Autoritațile locale vor sa preia in administrare Manastirea…

- CIFRE… Vasluiul este unul dintre cele mai putin afectate judete din Romania cand vine vorba despre coronavirus. Autoritatile sanitare au decis impunerea unor restrictii locale, astfel incat in majoritatea localitatilor situatia pare a fi tinuta sub control. La nivel national, din cele 41 de judete,…

- Autoritatile din jud. Arad au decis o serie de masuri anti-COVID Foto: MApN În judetul Arad, rata de infectare cu COVID-19 a depasit astazi 3 la mia de locuitori, iar 8 localitati au intrat în scenariul rosu. În acest context, autoritatile au decis în cursul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Satu Mare a adoptat, joi, o hotarare prin care introduce obligativitatea purtarii mastii de protectie in localitatile in care incidenta cazurilor COVID-19 este sub 3 la mie, informeaza Institutia Prefectului.Potrivit sursei citate, CJSU…

- Un elev din judetul Satu Mare a fost depistat cu COVID-19 de la inceperea noului an scolar, intreaga clasa fiind in scenariul rosu, a anuntat, marti, Institutia Prefectului, printr-un comunicat de presa."Din 14 septembrie pana in prezent s-a inregistrat un caz de imbolnavire cu COVID-19 in…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1770 de persoane (dintre care 1655 adulți și 117 copii). Vestea buna este ca, pana la data curenta au fost vindecate 1210 de persoane.