Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean va promova atractiile judetului, saptamana viitoare, la Targul International de Turism de la Bilbao, Spania, prin intermediul standului inchiriat de Ministerul Turismului. De curand, conducerea judetului a semnat un acord de colaborare cu regiunea spaniola La Rioja, ai carei reprezentanti…

- Potențialul turistic al județului Buzau se vrea valorificat la scara europeana. Consiliul Județean Buzau va participa, saptamana viitoare, la Targul Internațional de Turism de la Bilbao, Spania, acolo unde frumusețile județului nostru vor fi promovate prin intermediul standului inchiriat de Ministerul…

- Județul Buzau s-a infratit, recent, cu o regiune din Spania. Infratirea nu este strict simbolica, dimpotriva, acordul de colaborare dintre judetul nostru si Guvernul Comunitatii Autonome din La Rioja prevede promovarea efectiva si concreta a relatiilor de colaborare dintre cele doua administratii. Potrivit…

- Promovarea relațiilor interregionale și a colaborarii transfrontaliere sunt principalele obiective urmarite prin semnarea acestui acord, de catre reprezentanții celor doua parți. (A) Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat in data de 28 martie 2018, in prezența Ambasadorului…

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat in data de 28 martie 2018, in prezența Ambasadorului Romaniei in Spania, Gabriela Dancau si a Consulului general al Romaniei la Bilbao, Marian Popescu, un Acord de colaborare a Județului Buzau cu Comunitatea Autonoma din La Rioja,…

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat in data de 28 martie 2018, in prezența Ambasadorului Romaniei in Spania, Gabriela Dancau si a Consulului general al Romaniei la Bilbao, Marian Popescu, un Acord de colaborare a Județului Buzau cu Comunitatea Autonoma din La Rioja,…

- “Am semnat, in prezenta Ambasadorului Romaniei in Spania, Gabriela Dancau si a Consulului General al Romaniei la Bilbao, Marian Popescu, Acordul de colaborare intre Judetul Buzau si Comunitatea Autonoma din La Rioja!

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat in data de 28 martie, in prezența Ambasadorului Romaniei in Spania, Gabriela Dancau si a Consulului general al Romaniei la Bilbao, Marian Popescu, un Acord de colaborare a județului Buzau cu Comunitatea Autonoma din La Rioja, reprezentata…