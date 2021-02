Județul Buzău, pe locul I la rata șomajului La inceput de an, judetul Buzau inregistreaza cea mai mare rata a somajului din tara, fiind totodata pe locul doi la capitolul someri neindemnizati. In total, la nivelul judetului sunt circa 13.500 de someri. Cifre ingrijoratoare sunt inregistrate si la nivelul municipiului Buzau, unde numarul somerilor s-a dublat in ultimul an, fiind cea mai mare crestere inregistrata in mediul urban. Trendul s-ar putea mentine si in perioada urmatoare, dat fiind faptul ca sunt asteptate si alte disponibilizari la mai multe societati care isi desfasoara activitatea in municipiul Buzau. In ceea ce priveste zonele… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

