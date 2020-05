Judeţul Buzău înregistrează primul deces în rândul bolnavilor de coronavirus Un barbat de 71 de ani este primul deces inregistrat in randul bolnavilor de coronavirus din judetul Buzau, aflat mult timp printre judetele cu cele mai putine cazuri de COVID-19, anunța News.roPe 30 mai 2020, Directia de Sanatate Publica Buzau a fost informata de catre Spitalul Municipal Ramnicu Sarat- spital suport COVID, ca la nivelul unitatii a fost inregistrat primul deces al unei persoane confirmate COVID-19 din judetul nostru. Este vorba despre o persoana de sex masculin, in varsta de 71 de ani. Barbatul a fost confirmat cu COVID-19 in data de 17 mai 2020 in Sectia Medicala a Spitalului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma rezultatelor testelor care s-au facut pentru a doua oara in aceast secției, au fost depisate alte 17 cazuri de coronavirus. Direcția de Sanatate Publica a decis Secția de Interne a Spitalului Județean de Urgența Buzau sa fie inchisa, incepand de pe 27 mai pana pe 1 iunie, pentru dezinfecție,…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost confirmate 4 cazuri noi, iar numarul total al persoanelor infectate a ajuns la 164. Dupa cateva zile de „liniște”, astazi au fost confirmate alte doua noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 in randul personalului medical de la Spitalul Județean de…

- Testele au confirmat prezența noului coronavirus și in cazul a doua asistente și a doua infirmiere de pe secția ORL. Dupa secția de Medicina Interna a Spitalului Județean de Urgența Buzau, unde au fost confirmate 8 cazuri de Covid-19 in randul personalului medical, infecția cu noul coronavirus s-a…

- Apar noi cazuri de infectare cu coronavirus in randul personalului medical din Buzau. Conducerea SJU Buzau a anunțat ca au fost confirmate pozitiv inca cadre medicale din sectia ORL. Județul Buzau ajunge sa numere, in acest moment, 17 cadre medicale infectate atat in Spitalul Județean Buzau cat și in…

- Infecția cu noul coronavirus in secția de Boli Interne a Spitalului Județean Buzau s-a extins, ajungand și la personalul sanitar. Potrivit conducerii SJU, șapte cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19. Direcția de Sanatate Publica a anunțat existența a patru pacienți infectați cu coronavirus…

- Evoluție ingrijoratoare a cazurilor de coronavirus, in Spitalul Județean de Urgența Buzau. In aceasta seara au fost confirmate primele cadre medicale și non-medicale, in cea mai mare unitate spitaliceasca din județ. E vorba despre 7 cazuri. „Pentru o informare corecta și transparenta va comunic ca,…

- O femeie de 46 de ani care s-a intors din Munchen, Germania, pe data de 1 martie este al doilea suspect de coronavirus din judetul Buzau, femeia fiind izolata deja intr-un modul special amenajat in curtea Spitalului Judetean Buzau, potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii…