Judetul Brasov: Trei copii au cazut intr-un lac inghetat. Doi au iesit din apa, iar al treilea este cautat de echipele de salvare

- Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat sambata, prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca 3 copii, care se aflau pe raza unui lac inghețat, situat in localitatea Dumbravița, județul Brașov, au cazut in apa, ca urmare a spargerii gheții.

- Astazi, in jurul orei 15:15, polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca o femeie in varsta de 66 de ani ar fi cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Ploiești. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la locul incidentului, unde au constatat…

- O adolescenta de 15 ani a fost transportata la spital, marti seara, dupa ce ar fi cazut de la etajul al treilea al unui bloc din Pitesti. Fata a fost preluata de Ambulanta, semiconstienta. Politistii fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat. Potrivit Politiei Judetene Arges, incidentul s-a produs…

- Polițiști din cadrul Secției 3 au oprit in trafic ieri, in jurul orei 22.20, un barbat, care a condus un autovehicul de pe raza localitații Prejmer pana in municipiul Brașov, fara a opri la semnalele regulamentare de oprire efectuate de catre polițiști. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au…

- Tanar din Sasciori, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era cautat de autoritațile din Franța Un tanar, de 27 de ani, din comuna Sasciori, cautat de autoritațile din Franța pentru infracțiuni contra proprietații, a fost prins de polițiștii din Alba. Are mandat european e arestare. Potrivit…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “furt calificat” și “evadarea”. Din primele cercetari efectuate in cauza, polițiștii au stabilit faptul ca la data de 07 noiembrie 2021, in jurul orei 11.00,…