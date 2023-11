Județul Bacău, campion la capitolul radieri de firme în primele 9 luni ale acestui an Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), judetul Bacau a inregistrat cea mai semnificativa creștere a numarului de radieri de firme in primele noua luni ale anului 2023. Conform statisticilor, 47.854 de firme au fost radiate la nivel național in aceasta perioada, inregistrand o scadere de 7,9% in comparație cu aceeași perioada […] Articolul Județul Bacau, campion la capitolul radieri de firme in primele 9 luni ale acestui an apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ONRC: 5.242 de societati cu capital strain au fost infiintate in primele noua luni din 2023Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut cu 5,1%, in primele noua luni din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, la 5.242 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut cu 5,1%, in primele noua luni din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, la 5.242 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

- Caștigator al titlului național la mini-volei in 2018, alaturi de CSȘ Bacau, sportivul care tocmai implinise 16 ani pe 1 octombrie a parasit aceasta lume ca urmare a unei maladii neiertatoare Vlad Șnel ne zambește fericit dintr-o poza mai veche. Veche de vreo cinci ani și jumatate. E aprilie 2018, iar…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a scazut, in primele opt luni din 2023, cu 5,87%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 99.920, dintre care 64.663 societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Județul Bacau devine campion la radierea firmelor, ocupand locul 2 in ceea ce privește creșterea numarului de companii lichidate. Potrivit statisticilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), in primele opt luni din 2023, 42.994 de firme au fost radiate la nivel național, in…

- Vine criza economica in Romania? Dizolvarile de firme au crescut considerabilNumarul firmelor dizolvate a crescut cu 14,14%, in primele sapte luni din 2023, pana la 22.193, fata de 19.443 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC),…

- Un numar de 38.332 de firme au fost radiate la nivel national in primele sapte luni din 2023, cu 6,52% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Registrul Auto Roman (RAR) a finalizat o serie de acțiuni de control tehnic in trafic in primul semestru al anului 2023, dezvaluind cifre ingrijoratoare privind starea tehnica a vehiculelor din intreaga țara. In total, au fost verificate 44.472 de vehicule, iar concluziile sunt alarmante. Potrivit raportului…