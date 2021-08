Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost 541 de cazuri noi de COVID-19. Alte șase decese au fost raportate de autoritați la persoane infectate cu coronavirus. La ATI sunt 146 de pacienți, cu 20 mai mulți decat cu o zi in urma. Pana astazi, 18 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.088.594 de cazuri…

- In judetul Suceava s-au raportat, luni, 12 noi cazuri de infectie cu noul coronavirus si un deces, la o persoana din Bosanci, iar incidenta este de 0,18 la mia de locuitori. Numarul cazurilor de COVID-19 si a celor grave cu aceasta patologie ce necesita internare la ATI creste continuu, in prezent,…

- Romania are din nou peste 100 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare grava la terapie intensiva, in timp ce numarul cazurilor noi de COVID creste de la o zi la alta. Ieri au fost raportate 383 si aproape 800 de bolnavi in spitale. Specialistii sunt fermi si avertizeaza ca luna viitoare…

- Pandemia de COVID a izbucnit la inceputul anului 2020, cand noul coronavirus era aproape o necunoscuta. Omenirea se confrunta acum cu valul patru de infectari, dar intre timp cercetatorii au studiat virusul SARS-CoV-2 și au facut cateva descoperiri surprinzatoare, incepand cu modul in care se raspandește…

- Un numar de 403 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 56 la terapie intensiva, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Vineri au fost raportate 49 de cazuri la terapie intensiva. Pe teritoriul Romaniei, 980…

- Patru cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (trei in Timișoara și unul la Lenauheim) au fost raportate vineri, de autoritațile din județul Timiș. The post In spitalele COVID din Timiș mai sunt internați 53 de bolnavi, dintre care 20 in stare grava appeared first on Renasterea banateana .

- In județul Cluj, au fost efectuate doar 572 de teste in 1 iunie, astfel ca au rezultat 19 persoane infectate cu COVID-19.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel:Rata incidenței pe județul Cluj: 0.37;In ultimele 24 de ore, 19 persoane au fost confirmate COVID-19 din județul Cluj;Total…