- La ora actuala, la nivelul judetului Bacau, 651 persoane sunt monitorizate la domiciliu de catre reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Bacau, Numarul persoanelor aflate in carantina in spatiile special amenajate: 68. La nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului…

- La ora actuala, la nivelul judetului Bacau, 593 persoane sunt monitorizate la domiciliu de catre reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Bacau. Pana la data 12.03.2020 au fost testate 55 persoane (10 cazuri care prezentau simptome si 45 persoane carantinate), rezultatele investigatiei de laborator…

- In județul Suceava, numarul persoanelor aflate in carantina in spațiile special amenajate a crescut de la 9 la 44, iar cel al persoanelor monitorizate la domiciliu s-a majorat de la 651 la 716. Anunțul a fost facut de șefa Direcției de Sanatate Publica, Silvia Boliacu. Ea a precizat ca dintre persoanele…

- La ora actuala, la nivelul judetului Bacau, 562 de persoane sunt monitorizate la domiciliu de catre reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Bacau. Pana la data 11 martie au fost testate 11 persoane (7 cazuri care prezentau simptome si 4 persoane carantinate), rezultatele investigatiei de…

- Pe raza judetului Bacau, urmare a actiunilor specifice desfasurate de catre mediciiepidemiologi din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bacau, in contextul epidemiologic creatde infectia cu COVID 19, a fost identificata urmatoarea situatie: Copil aflat in monitorizare zilnica, intors din Italia, Regiunea…

- Directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, informeaza ca la nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatatii a fost operationalizata linia TELVERDE destinata cetatenilor care doresc informatii legate de prevenirea infectarii cu…

- Prefectul Liviu Miroseanu a convocat in aceasta dimineata o noua sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta unde s-a reluat problematica referitoare la masurile de preventie impotriva infectarii populatiei cu coronavirus. In urma analizelor s-a stabilit ca pasagerii din Italia care aterizeaza…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau a retransmis, pe 15 ianuarie 2020, catre Ministerul Sanatații, prin Direcția de Sanatate Publica Bacau, solicitarea pentru finanțarea celui de al doilea accelerator de particule din cadrul Compartimentului de Radioterapie, o investiție absolut necesara in terapia pacienților…