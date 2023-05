Judeţul are cameră de control rovinietă De anul acesta, Maramuresul are pe drumuri o camera instalata pentru depistarea conducatorilor auto care nu si-au platit rovineta. Soferii risca amenzi destul de mari, acestea variind in functie de categoria autoturismului detinut. „Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este responsabila de verificarea masinilor si de sanctionarea soferilor si, astfel, a instalat peste 100 de camere pentru control in intreaga tara”, potrivit unei analize amanuntite realizata de specialistii de la autovit.ro. In judetul Maramures, o astfel de camera pentru control este instalata… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

