Judeţul are 438 maşini cu moror electric Sunt tot mai vizibile autovehicule cu motor electric care circula pe drumurile din Maramures. Pana acum sunt inmatriculate un numar de 438 de autovehicule cu motor electric, dintre care 419 autoturisme, 11 motociclete, 7 vehicule transport marfa si un autobuz electric. Exista o tendinta de crestere a vehiculelor care sunt echipate cu motor hybrid. In judetul Maramures un numar de 1579 de vehicule inmatriculate dotate cu acest tip de motor. Dintre acestea, 1563 sunt autoturisme, 13 autobuze si 3 vehicule de transport marfa”, precizeaza oficialii DRPCIV Maramures. Ca si marci, vorbim de autovehicule… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

