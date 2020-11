Stiri pe aceeasi tema

- Alba urca Locul V, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 11 noiembrie 2020, de județele Sibiu cu 7.19, Cluj cu 6.90, Salaj cu 6.46 și Timiș cu 6.52 de infectari la 1000 de locuitori, fața de 5.60 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la…

- Alba se menține pe Locul VI, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 10 noiembrie 2020, de județele Sibiu cu 6.89, Cluj cu 6.56, Salaj cu 6.47, Timiș cu 6.38 și Bihor cu 5.64 infectari la 1000 de locuitori, fața de 5.43 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor…

- Alba se menține pe Locul VI, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 9 noiembrie 2020, de județele Sibiu cu 6,6, Salaj cu 6.59, Cluj cu 6.34, Timiș cu 6.25 și Bihor cu 5.52 infectari la 1000 de locuitori, fața de 5.47 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor…

- Alba se menține pe Locul VI, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 8 noiembrie 2020, de județele Salaj cu 6.51, Cluj cu 6.41, Timiș cu 6.21, Sibiu cu 5.91 și Bihor cu 5.45 infectari la 1000 de locuitori, fața de 5.40 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor…

- Alba a coborat pe Locul VI, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 7 noiembrie 2020, de județele Salaj cu 6.49, Cluj cu 6.15, Timiș cu 5.88, Sibiu cu 5.31 și Bihor cu 5.25 infectari la 1000 de locuitori, fața de 5.24 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor…

- Alba coboara pe Locul IV, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 4 noiembrie 2020, de județele Salaj cu 5.50, Cluj cu 5.04 și Timiș cu 5.04 infectari la 1000 de locuitori, fața de 4.62 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile,…

- Alba se menține pe Locul III, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 3 noiembrie 2020, de județele Salaj și Cluj, in acest clasament sumbru, cu 5.20, respectiv 5.08 infectari la 1000 de locuitori, fața de 4.61 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor…

- Alba nu mai este pe primul loc, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi de județul Cluj și de Municipiul București in acest clasament sumbru, cu 4,09, respectiv 3,81 infectați la 1000 de locuitori, fața de 3,72 cat inregistreaza județul nostru. Astazi, incidența din județul nostru era…