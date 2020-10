Județul Alba, cel mai afectat de COVID, suspendă testările PCR Direcția de Sanatate Publica Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID, de miercuri și pana duminica. Este vorba despre județul aflat in Top 3 al celor mai afectate, incidența fiind de peste 3 infectați la mia de locuitori. Cei care erau programați in aceasta dimineața la recoltari de probe pentru testul COVID au dat de […] The post Județul Alba, cel mai afectat de COVID, suspenda testarile PCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

