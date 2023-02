Județul Alba a trecut prin cea mai friguroasă noapte a sezonului de iarnă. În țară s-au înregistrat temperaturi de – 31 de grade Județul Alba a trecut prin cea mai friguroasa noapte a sezonului de iarna. In țara s-au inregistrat temperaturi de – 31 de grade Romania a trecut prin cea mai geroasa noapte de pana acum a acestei ierni. Mercurul termometrelor a scazut in anumite zone ale județului Alba la -20 de grade Celsius. Au fost – 17 grade in mai multe localitați din Munții Apuseni și Șureanu. La ora 9:00, la Abrud era inca foarte frig. Senzorii de temperatura […] Citește Județul Alba a trecut prin cea mai friguroasa noapte a sezonului de iarna. In țara s-au inregistrat temperaturi de – 31 de grade in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

