- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza ofera primele cifre economice oficiale preconizate pentru creșterea economica și cursul mediu al monedei euro. Datele sunt menționate in raspunsul la o interpelare a deputatului PNL Claudiu Racuci, care solicita informatii privind prognozele economice pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting cod galben de ceata si burnita valabile pe durata orelor urmatoare in mai multe zone din Transilvania, Moldova si Muntenia, potrivit Mediafax.Conform ANM, pana la ora 9.00 in judetele Botosani, Iasi,…

- In noiembrie s-au accentuat tendintele depreciative ale leului, care s-au manifestat incepand cu septembrie. Dupa atingerea recordului de 4,7808 lei/euro, BNR s-a vazut obligata sa intervina in piata pentru a stopa evolutia descendenta a monedei nationale. Inceputul saptamanii a fost unul calm, cu o…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a redus semnificativ, la numai 4%, estimarea de crestere economica pentru acest an, in prognoza de toamna, comparativ cu o estimare de 5,5% in prognoza de primavara, cand la conducerea institutiei se afla Ion Ghizdeanu.