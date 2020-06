Stiri pe aceeasi tema

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, in Romania au fost inregistrate alte 197 de noi cazuri de Covid-19. Exista si judete unde nu s-au inregistrat noi cazuri de infectare in ultimele 24 de ore. Astfel, in 12 judete numarul persoanelor diagnosticate a ramas indentic cu…

- In sfarșit, s-a raportat numarul corect de cazuri de coronavirus in Prahova: 52 de imbolnaviri V. Stoica Ieri, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar de 10.096 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus Covid 19 la nivelul intregii țari, 52 dintre acestea provenind din județul Prahova…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 451 persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 257 persoane…

- Grupul de comunicare strategica a informat ca din cele 2.460 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania, dintre care 215 in ultimele 24 de ore, la ATI, in acest moment, sunt internați 57 de pacienți, dintre care 34 in stare grava. GCS a adaugat ca, pana la aceasta data, la nivel național, au…

- ATENȚIE mare cu cine intrați in contact. Autoritațile romane nu mai comunica, incepand de astazi, județele de proveniența ale celor infectați. Pana acum se comunicau județele, uneori pe surse și localitațile, dar conducatorii de la București, mai exact cei din Grupul de Comunicare Strategica, au decis…

- Doua cazuri confirmate oficial de pacienti infectati cu COVID-19 in Prahova. O persoana din conducerea societații Upetrom 1 Mai din Ploiești a fost depistata pozitiv la coronavirus, potrivit unor informații neconfirmate, deocamdata, oficial. Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Guvernul Romaniei, prin Grupul de comunicare strategica a comunicat ca astazi au fost confirmate 16 cazuri noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Patru cazuri sunt in București, patru in Arad, trei in Brașov, doua in Braila și cate un caz in Constanța, Teleorman și Iași. „Toate persoanele…